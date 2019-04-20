Белорусы нашли хлор в российской нефти

Белорусское предприятие "Белнефтехим" заявил об ухудшении качества российской нефти, следующей по нефтепроводу "Дружба". На предприятии утверждают, что нефть экспортной смеси Urals содержит в десятки раз больше хлорорганических соединений, чем предусмотрено нормой.



Белорусссия временно закроет пять участков нефтепровода из России / Новости от 11.04.2019 17:54

Руководство "Белнефтехима" утверждает, что сбор образцов российской нефти производился в присутствии представителей ПАО "Транснефть", поэтому в достоверности результатов исследования не может быть сомнений.

В "Транснефти" рассказали, что держат ситуацию на контроле и знают о проблеме ухудшения качества нефти. В компании заявили, что приведут уровень хлора в норму к понедельнику 22 апреля.

Напомним, "Правда.Ру" сообщала о решении российских властей переформатировать работу с Белоруссией и Казахстаном, поскольку эти страны больше ориентированы на Запад, а не на поддержку дружеских отношений с Россией.

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