Несмотря на очевидный крах расследования Мюллера о "российском вмешательстве" рейтинг Трампа продолжает опускаться. Об этом сообщает Reuters. По информации издания, в 2019 году Трампа поддерживают лишь 37% американцев.
Посольство России в США направляло американским властям 120-страничный отчет, в котором были перечислены необоснованные обвинения к РФ по поводу "российского вмешательства" в выборе США в 2016 году.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что спецпрокурор Мюллер закончил расследование о "российском вмешательстве" и передал результаты результаты расследования генпрокурору США. Примечательно то, что Мюллер не смог обнаружить доказательств российского следа.
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