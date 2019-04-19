Турция задержала предполагаемых шпионов ОАЭ

В турецком городе Стамбуле задержали двух мужчин.
Об этом, ссылаясь на анонимный источник в правительстве Турции, сообщает новостной портал Reuters.
Согласно предоставленной информации, Анкара подозревает задержанных в шпионаже в пользу Объединенных Арабских Эмиратов.
В данный момент, пишут авторы материала, устанавливается, имели ли они отношение к убийству саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи.
Напомним, что Хашкаджи, критиковавший власть Саудовской Аравии, пропал при посещении генконсульства страны в Стамбуле в октябре минувшего года.
Позже саудовские власти сообщили, что журналист был убит в здании якобы "в результате конфликта".
Тело Хашкаджи до сих пор не найдено.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Ученые из Института солнечно-земной физики обнаружили новый маневрирующий спутник с помощью телескопа АЗТ-33ИК Саянской обсерватории.
Россияне уважают Сталина, потому что "на нищем, гнилом сегодняшнем фоне воспринимают его как фигуру мирового масштаба, как отца", считает историк Юрий Щетинов.
Около 70% жителей России положительно оценивают историческую роль Иосифа Сталина. Уровень одобрения достиг максимального показателя за все годы исследований.
Визит президента Эстонии в Москву вызвал реакцию в Литве, где 12 мая должны состоятся президентские выборы. Один из кандидатов высоко оценил эту встречу.