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Источник Правда.Ру

Турция задержала предполагаемых шпионов ОАЭ

Мир

В турецком городе Стамбуле задержали двух мужчин.


В саудовском консульстве в Турции найдены доказательства убийства журналиста Хашкаджи / Новости от 16.10.2018 20:08

Об этом, ссылаясь на анонимный источник в правительстве Турции, сообщает новостной портал Reuters.

Согласно предоставленной информации, Анкара подозревает задержанных в шпионаже в пользу Объединенных Арабских Эмиратов.

В данный момент, пишут авторы материала, устанавливается, имели ли они отношение к убийству саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи.

Напомним, что Хашкаджи, критиковавший власть Саудовской Аравии, пропал при посещении генконсульства страны в Стамбуле в октябре минувшего года.

Позже саудовские власти сообщили, что журналист был убит в здании якобы "в результате конфликта".

Тело Хашкаджи до сих пор не найдено.

 

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Темы ОАЭ Reuters Турция Садоувская Аравия
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