Президент Либерии работает дома из-за змей на своем рабочем месте

Действующий президент Либерии Джордж Веа вынужден некоторое время работать из дома.



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Об этом, ссылаясь на пресс-службу главы государства, сообщает издание Vanguard.

Дело в том, пишут авторы материала, что в здании Министерства иностранных дел Либерии, где и находится офис действующего президента страны, нашли двух змей.

В стране водятся опасные ядовитые змеи, сообщает Vanguard, и первые лица государства предпочитают не рисковать.