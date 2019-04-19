Президент Либерии работает дома из-за змей на своем рабочем месте

Действующий президент Либерии Джордж Веа вынужден некоторое время работать из дома.
Об этом, ссылаясь на пресс-службу главы государства, сообщает издание Vanguard.
Дело в том, пишут авторы материала, что в здании Министерства иностранных дел Либерии, где и находится офис действующего президента страны, нашли двух змей.
В стране водятся опасные ядовитые змеи, сообщает Vanguard, и первые лица государства предпочитают не рисковать.
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