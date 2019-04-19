В США попросили страны последовать примеру Мальты и не пропускать самолеты РФ в Венесуэлу

Соединенные Штаты Америки призывают все страны мира последовать примеру Мальты.



Венесуэла обвинила власти США в «грабеже» / Новости...

Об этом в своем аккаунте в Twitter написала официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус.

Европейское государство, напомним, не пропустило самолеты Российской Федерации в Венесуэлу.

Инцидент произошел 4 апреля текущего года.

В МИД РФ подчеркнули, что учтут этот случай в дальнейших двухсторонних отношениях отношениях с Мальтой.