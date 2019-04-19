Госсекретарь США: Вашингтон продолжит давление на КНДР

Соединенные Штаты Америки продолжат оказывать давление на КНДР.
Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео.
По словам специалиста, санкционный режим, инициированный США в отношении Северной Кореи, продолжить действовать и далее.
Майк Помпео также призвал и все прочие мировые государства продолжать санкционное давление на КНДР.
Пока, заключил госсекретарь США, Северная Корея не откажется от оружия массового поражения, что у нее есть.
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