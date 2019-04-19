Госсекретарь США: Вашингтон продолжит давление на КНДР

Соединенные Штаты Америки продолжат оказывать давление на КНДР.



КНДР передала США останки американских солдат / Новости от 27.07.2018 08:55

Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео.

По словам специалиста, санкционный режим, инициированный США в отношении Северной Кореи, продолжить действовать и далее.

Майк Помпео также призвал и все прочие мировые государства продолжать санкционное давление на КНДР.

Пока, заключил госсекретарь США, Северная Корея не откажется от оружия массового поражения, что у нее есть.