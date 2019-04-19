Посол США на Украине выделила главные приоритеты для будущего президента

Посол Соединенных Штатов на Украине Мари Йованович выделила три основных приоритета для будущего президента страны, который будет избран после второго тура выборов 21 апреля.
"Мы продолжим совместную работу по трем направлениям, которые, по мнению украинских граждан и по мнению США, наиболее важны. Это успешное прекращение конфликта на востоке Украины, процветающая и растущая экономика государства и, наконец, правительство, которое с уважением относится ко всех украинским гражданам", - сказала американский дипломат в интервью украинскому изданию "Сегодня".
Йованович заверила, что Соединенные Штаты продолжат плодотворное сотрудничество с любым президентом, которого изберет народ Украины. Посол США также подчеркнула, что первый тур президентских выборов, которой прошел 31 марта, соответствовал всех международным стандартам.
Напомним, что второй тур президентских выборов на Украине пройдет 21 апреля, поскольку в первом туре никто из кандидатов не набрал достаточное количество голосов избирателей для победы. Предвыборные дебаты между Петром Порошенко и Владимиром Зеленским состоятся 19 апреля на стадионе "Олимпийский" в Киеве, трансляцию дебатов будут вести российские телеканалы.
Ранее "Правда.Ру" побеседовала с политологом Леонидом Крутаковым о том, кто из двух кандидатов на пост президента наиболее вероятно одержит победу. По мнению эксперта, Петр Порошенко останется на своем посту и после второго тура выборов.
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По результатам опроса Зеленский сохраняет почти трехкратный отрыв от Порошенко
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