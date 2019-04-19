В Берлине расследуют дело о мошенничестве в партии "Альтернатива для Германии"

Прокуратура Берлина инициировала расследование в отношении главного казначея немецкой политической партии "Альтернатива для Германии" Клауса Формана.
Об этом сообщает немецкое издание Der Spiegel.
Формана, пишут авторы материала, подозревают в искажении годовых финансовых отчетов за 2016-й и 2017-й года.
Как рассказали немецким средствам массовой информации в прокуратуре Берлина, расследование связано с сомнительными рекламными мероприятиями, стоимость которых достигает шестизначных сумм.
Напомним, что правая партия "Альтернатива для Германии" вошла в немецкое правительство по итогам выборов в сентябре 2017-го года.
Фото: Bundespolizei Karriere.
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