В Берлине расследуют дело о мошенничестве в партии "Альтернатива для Германии"

Прокуратура Берлина инициировала расследование в отношении главного казначея немецкой политической партии "Альтернатива для Германии" Клауса Формана.



«Альтернатива для Германии» пройдет в парламент...

Об этом сообщает немецкое издание Der Spiegel.

Формана, пишут авторы материала, подозревают в искажении годовых финансовых отчетов за 2016-й и 2017-й года.

Как рассказали немецким средствам массовой информации в прокуратуре Берлина, расследование связано с сомнительными рекламными мероприятиями, стоимость которых достигает шестизначных сумм.

Напомним, что правая партия "Альтернатива для Германии" вошла в немецкое правительство по итогам выборов в сентябре 2017-го года.

Фото: Bundespolizei Karriere.