Порошенко и Зеленского упрекнули в неуважении к избирателям

Глава миссии наблюдателей от Евросоюза на Украине Хьюг Мингарелли выразил сожаление ходом избирательной кампании и упрекнул кандидатов на пост президента страны Петра Порошенко и Владимира Зеленского в неуважении к украинским избирателям.



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"В отношении избирательной кампании на Украине, нам жаль, что было очень мало серьезных дебатов между кандидатами. Как по мне, это означает отсутствие уважения к избирателям. Кандидаты должны согласиться на серьезную дискуссию, серьезные дебаты, чтобы заверить, что избиратели проинформированы о политической ориентированности кандидатов", - передает агентство "УНН" слова главы европейских наблюдателей.

Напомним, что окончательные дебаты кандидатов в президенты Украины перед вторым туром выборов должны состоятся в пятницу, 19 апреля.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что председатель миссии наблюдателей Европейского парламента за президентскими выборами на Украине Ребекка Хармс заявила, что Россия не оказывала никакого влияния на избирательный процесс.

Результат первого тура выборов она объяснила "огромным неудовлетворением и разочарованием по поводу результатов последних пяти лет", что привело к голосованию граждан Украины против нынешней политической элиты страны.

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