Пожар во Франции уничтожил элитного вина на сумму в 13 млн долларов

Пожар во французском городе Бордо уничтожил порядка 2 миллионов бутылок элитного вина.
Об инциденте сообщает новостное агентство France-Presse.
Так, пишут авторы материала, загорелся склад, где хранился элитный алкоголь. С пожаром в течение долгих 15 часов боролись около сотни французских пожарных.
Что стало причиной пожара, пока остается неизвестным.
Стоимость ущерба, отмечают французские средства массовой информации, составляет примерно 13 миллионов долларов.
Напомним, что город Бордо является крупнейшим винодельческим регионом современной Франции. Там производятся одни из самых дорогих вин в мире.
Фото: pixabay.com.
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