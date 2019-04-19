СМИ: Греция конфискует имущество Германии в случае невыплаты репараций

Правительство и парламент Греции рассматривают возможность конфискации имущества Германии, если немецкие власти откажутся выплачивать военные репарации.



Польша намерена получить от Германии 900 миллиардов в качестве репараций / Новости от 07.04.2019 10:49

По данным журнала Der Spiegel, в минувшую среду парламент Греции одобрил резолюцию, в которой содержалось поручение к греческому правительству потребовать от Германии выплаты репараций за ущерб, причиненный стране в годы Первой и Второй мировых войн, а также за гибель и увечья людей на общую сумму более 425 миллиардов евро. Кроме того, резолюция предусматривает требование по возвращению похищенных с территории Греции археологических ценностей и реликвий.

В том случае, если власти Германии откажут требованиям правительства Греции, Афины будут добиваться их выполнения через Международный суд в Гааге или международный арбитраж в Лондоне.

Немецкие журналисты отмечают, что дополнительное давление на Германию будет оказано и путем конфискации немецкого имущества в Греции. Однако до сих пор пор Греция не решалась на такой шаг из-за страха испортить отношения со своим основным кредитором и торговым партнером, отмечается в статье.

Конфискация имущества серьезно испортит отношения между Берлином и Афинами, поэтому этот шаг станет крайней мерой в случае неудачи попыток Греции добиться желаемого дипломатическим и юридическим путем, делает вывод издание.

В свою очередь Германия отвергает требования во выплате военных репараций и заявляет, что выполнила все свои обязательства перед Грецией в 1960 году, выплатив ей 115 миллионов марок.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что польские активисты разместили петицию на имя президента США Дональда Трампа с просьбой о помощи в вопросе возвращения военных репараций со стороны России и Германии за ущерб, причиненный Польше этими странами в ходе Второй мировой войны.

Читайте также: Польша требует от Германии $14100 за каждого убитого во Второй мировой

Поляки требуют от Германии репарации за ущерб в годы Второй мировой войны