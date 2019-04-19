Посольство РФ в Пхеньяне: жители КНДР полюбили русскую еду

На прилавках северокорейских магазинов все чаще можно встретить продукты российского производства. Российское посольство в Пхеньяне отмечает, что десятки тысяч граждан страны имеют опыт длительной работы в РФ, и поэтому привыкли к русской еде.
На официальной странице посольства в facebook размещены фотографии прилавков магазинов столицы, где представлены знакомые россиянам упаковки с продуктами, пивом, водкой и бытовой химией. Автор публикации уточняет, что действующие в стране правила ограничивают фотосъемку торговых объектов, а потому на снимках показано лишь "то, что смогли снять, не нарушая правил".
Особо в посольстве отмечают востребованность у жителей Северной Кореи черного хлеба, сметаны, вареной колбасы и печенья.
"Северокорейская фармакология вообще построена на советском опыте. Поэтому в аптеках можно купить наше почти все — от активированного угля до гаммаглобулина", — отмечает российское посольство.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что китайские компании присваивают популярные бренды российских пищевых компаний, получивших право поставлять свою продукцию на рынок страны.
Источник фото: Посольство России в Пхеньяне
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