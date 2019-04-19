В Европарламенте не обнаружили влияния России на выборы президента Украины

Председатель миссии наблюдателей Европейского парламента за президентскими выборами на Украине Ребекка Хармс заявила, что Россия не оказывала никакого влияния на избирательный процесс.
По данным европейской газеты Politico, Хармс и ее коллеги "не установили эффекта влияния" Кремля на избирательный процесс, а результат первого тура выборов глава европейских наблюдателей объяснила "огромным неудовлетворением и разочарованием по поводу результатов последних пяти лет", что привело к голосованию граждан Украины против нынешней политической элиты страны.
Напомним, действующий украинский президент Петр Порошенко неоднократно заявлял о влиянии Кремля на ход голосования во время первого тура выборов. Никаких доказательств "влияния" он не привел. В свою очередь специальный представитель США по Украине Курт Волкер также заявлял о том, что Россия пытается повлиять на украинские выборы с помощью некоторых информационных агентств, а также путем кибератак.
Как пояснил в интервью агентству РИА "Новости" заместитель директора Института СНГ Владимир Жарихин, заявления о неком "вмешательстве" в избирательный процесс со стороны России — единственная возможность Петра Порошенко оспорить результаты первого тура выборов.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что служба внешней разведки Украины заявила о намерении России повлиять на результаты президентских выборов с целью "реванша пророссийских сил на Украине".
Читайте также:
Украинская разведка обвинила Россию в намерении повлиять на президентские выборы
По результатам опроса Зеленский сохраняет почти трехкратный отрыв от Порошенко
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Ученые из Института солнечно-земной физики обнаружили новый маневрирующий спутник с помощью телескопа АЗТ-33ИК Саянской обсерватории.
Россияне уважают Сталина, потому что "на нищем, гнилом сегодняшнем фоне воспринимают его как фигуру мирового масштаба, как отца", считает историк Юрий Щетинов.
Около 70% жителей России положительно оценивают историческую роль Иосифа Сталина. Уровень одобрения достиг максимального показателя за все годы исследований.
Порошенко и Зеленский не намерены дебатировать на стадионе, а украинская полиция не способна справиться с экстремистами, считает экс-силовик Александр Михайлов.