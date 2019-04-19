Посольство РФ в КНДР: северокорейцам нравятся российские пиво, хлеб и сметана

В посольстве РФ в КНДР рассказали, какие российские продукты больше всего понравились тем гражданам Северной Кореи, что жили и работали в России.



КНДР оказалась перед угрозой голода?

Соответствующее заявление опубликовано на странице ведомства в социальной сети Facebook.

Так, указали сотрудники российского внешнеполитического ведомства, корейцам больше всего понравился обыкновенный черный хлеб, сметана и пиво "Балтика".

Также, что примечательно, большим доверием у северокорейцев пользуются российские лекарства.

В посольстве РФ в КНДР отметили, что в России по нескольку лет трудились десятки тысяч граждан Северной Кореи.