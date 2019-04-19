Немка родила близнецов с разницей в 97 дней

Жительница города Кельн, Германия, родила двух дочек с разницей в 97 дней.



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О любопытном происшествии сообщает немецкое издание Das Bild.

Так, сообщают средства массовой информации Германии, в ноябре минувшего года у беременной близнецами женщины случились преждевременные роды. Появившаяся на свет девочка весила всего 907 граммов.

Но, пишут авторы материала, в утробе матери оставалась ее сестра-близнец. Медики решили, что пациентка может продолжить вынашивание ребенка благодаря наличию второй плаценты.

В феврале года текущего женщина родила еще одну девочку.

Разница в возрасте между детьми таким образом составила 97 дней.

Медики признали, что подобное случается крайне редко.

Примечательно, что обе девочки здоровы и развиваются нормально.