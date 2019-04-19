Лукашенко потребовал "не ходить с протянутой рукой" ради нефти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от правительства страны как можно быстрее закончить модернизацию двух нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), чтобы "не ходить по миру с протянутой рукой", а получить прибыль от нефтепереработки.
"Надо особое внимание, в силу сложившихся обстоятельств, обратить на окончание, притом скорейшее окончание, модернизации двух нефтеперерабатывающих заводов. Чтобы мы не ходили с протянутой рукой, никому не кланялись, а покупали как все на мировом рынке нефть, перерабатывали у себя и получали определенную прибыль. Мы на финишной стадии, но надо ускоряться", - приводит агентство "БелТа" слова белорусского лидера.
Напомним, что белорусские компании, занимающиеся переработкой нефти, могут понести финансовые потери из-за налогового маневра России, который предполагает обнуление к 2024 году экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, а также повышение налога на добычу природных ископаемых. В настоящее время экспортные налоги составляют от 30-100% в зависимости от вида нефтепродукта.
Белоруссия получает российскую нефть беспошлинно, но вскоре цена нефти для Минска окажется наравне с остальными импортерами. Свои потенциальные потери от этого Белоруссия оценивает в 10 миллиардов долларов в течение шести лет. Кроме того, с 2017 года наблюдается снижение объема поставок российской нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы из-за их реконструкции.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что, по словам Александра Лукашенко, постсоветская республика не пострадает от налогового маневра, инициированного Российской Федерацией.
Читайте также: Лукашенко пригрозил найти замену российской нефти
Лукашенко - о Путине, возможной войне, рубле и присоединении
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Ученые из Института солнечно-земной физики обнаружили новый маневрирующий спутник с помощью телескопа АЗТ-33ИК Саянской обсерватории.
Россияне уважают Сталина, потому что "на нищем, гнилом сегодняшнем фоне воспринимают его как фигуру мирового масштаба, как отца", считает историк Юрий Щетинов.
Около 70% жителей России положительно оценивают историческую роль Иосифа Сталина. Уровень одобрения достиг максимального показателя за все годы исследований.
Порошенко и Зеленский не намерены дебатировать на стадионе, а украинская полиция не способна справиться с экстремистами, считает экс-силовик Александр Михайлов.