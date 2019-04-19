Лукашенко потребовал "не ходить с протянутой рукой" ради нефти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от правительства страны как можно быстрее закончить модернизацию двух нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), чтобы "не ходить по миру с протянутой рукой", а получить прибыль от нефтепереработки.



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"Надо особое внимание, в силу сложившихся обстоятельств, обратить на окончание, притом скорейшее окончание, модернизации двух нефтеперерабатывающих заводов. Чтобы мы не ходили с протянутой рукой, никому не кланялись, а покупали как все на мировом рынке нефть, перерабатывали у себя и получали определенную прибыль. Мы на финишной стадии, но надо ускоряться", - приводит агентство "БелТа" слова белорусского лидера.

Напомним, что белорусские компании, занимающиеся переработкой нефти, могут понести финансовые потери из-за налогового маневра России, который предполагает обнуление к 2024 году экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, а также повышение налога на добычу природных ископаемых. В настоящее время экспортные налоги составляют от 30-100% в зависимости от вида нефтепродукта.

Белоруссия получает российскую нефть беспошлинно, но вскоре цена нефти для Минска окажется наравне с остальными импортерами. Свои потенциальные потери от этого Белоруссия оценивает в 10 миллиардов долларов в течение шести лет. Кроме того, с 2017 года наблюдается снижение объема поставок российской нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы из-за их реконструкции.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что, по словам Александра Лукашенко, постсоветская республика не пострадает от налогового маневра, инициированного Российской Федерацией.

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