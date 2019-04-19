Медведчук: Зеленскому нужно восстановить экономическое сотрудничество с Россией

Медведчук предложил Зеленскому заключить сделку с Россией

Глава политического совета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук посоветовал кандидату в президенты Украины Владимиру Зеленскому, в случае победы на президентских выборах восстановить экономические отношения с Россией.



Россия ограничит поставки угля, нефти и нефтепродуктов на Украину / Новости от 18.04.2019 14:23

"Мы не говорим, что мы должны обниматься и целовать друг друга, нет. Мы говорим, что необходимо восстановить наше экономическое сотрудничество на прагматичной основе", — пояснил украинский политик в интервью агентству Reuters.

По его словам, из-за политики действующего президента Украины Петра Порошенко в отношении России страна ежегодно теряет более 20 миллиардов долларов экспортной выручки.

Напомним, что 18 апреля председатель правительства России Дмитрий Медведев сообщил о запрете экспорта на Украину российской нефти и нефтепродуктов. По словам премьер-министра, решение стало вынужденным ответом на аналогичный шаг властей Украины.

Запрет на экспорт нефти и нефтепродуктов вступает в силу 1 июня текущего года. Ввоз сырья будет возможен лишь на основании специальных разрешений российского правительства.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Дмитрий Медведев принял в своей подмосковной резиденции Горки экс-кандидата в президенты Украины Юрия Бойко и главу политсовета "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука.

Виктор Медведчук сообщил о потребности украинской экономики в прямых поставках российского газа. Присутствовавший на встрече руководитель "Газпрома" Алексей Миллер подтвердил готовность компании к таким переговорам.

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