Немецкий депутат предложил следить за соблюдением прав человека в Крыму и на Донбассе

Депутат от немецкой политической партии "Альтернатива для Германии" Вальдемар Гердт заявил о необходимости создания новой международной комиссии.
Соответствующее заявление Гердт сделал в ходе Ялтинского международного экономического форума.
Так, указал политик, новая международная комиссия будет заниматься мониторингом прав человека в Крыму и на Донбассе.
Немецкий политик также указал на то, что депутаты из семи государств Европейского союза уже якобы выразили готовность принять участие в работе комиссии.
Штаб-квартирой комиссии, отметил Вальдемар Гердт, должен стать Берлин.
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