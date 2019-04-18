Украинский эксперт: запрет поставок нефтепродуктов из России грозит нам большими проблемами

18 апреля председатель правительства России Дмитрий Медведев сообщил о запрете экспорта на Украину российской нефти и нефтепродуктов. По словам премьер-министра, решение стало вынужденным ответом на аналогичный шаг властей Украины.



Медведев сообщил о возможности введения заградительных пошлин на нефть / Новости от 29.10.2018 18:51

Запрет на экспорт нефти и нефтепродуктов вступает в силу 1 июня текущего года. Ввоз сырья будет возможен лишь на основании специальных разрешений российского правительства.

Решение правительства России по просьбе "Правды.Ру" прокомментировал президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

По мнению эксперты, запрет экспорта нефтепродуктов из России - это крайне неблагоприятная ситуация для Украины, поскольку на сегодняшний день Киев очень сильно зависим от них.

"Нефтепродукты действительно очень существенно. Потому что это грозит дефицитом бензина. Понятно, что мы часть нефтепродуктов в Белоруссии получаем, никто не спорит. Но, в принципе, мы где-то половину получали из России", - подчеркивает Александр Охрименко.

Он добавил, что на Украине есть сети российских заправочных станций, работают они "на российских нефтепродуктах". Поэтому получается, что премьер Медведев "сам же убивает российский бизнес", полагает украинский эксперт.

"Что касается нефти, тут проблемы нет, нефть мы давно не получаем, давно не перерабатываем", - сказал Охрименко.

Ранее "Правда.Ру" сообщала о том, что Дмитрий Медведев и глава "Газпрома" Алексей Миллер обещали возобновить обсуждение прямых поставок российского газа на Украину.

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