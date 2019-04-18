Генпрокурор США считает, что РФ вмешивалась в выборы, но Трамп в этом не виноват

Действующий президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп не был в сговоре с Российской Федерации во время американских выборов 2016-го года.



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Об этом на пресс-конференции, посвященной докладу Роберта Мюллера, заявил генеральный прокурор США Ричард Барр.

Также генпрокурор США поблагодарил спецпрокурора Роберта Мюллера за то, что тот помог раскрыть природу попыток России вмешаться в американский выборочный процесс.

Никакой связи между кампанией Дональда Трампа и российской хакерской атакой, имевшей место быть в 2016-м, нет, подчеркнул Ричард Барр.

В то же время, рассказал в ходе пресс-конференции Ричард Барр, нет сомнений, что Российская Федерация действительно вмешивалась в президентские выборы Соединенных Штатов Америки 2016-го года.

По словам Ричарда Барра, Дональд Трамп был недоволен проходящим расследованием. Однако, указал генпрокурор США, официальный Вашингтон охотно сотрудничал с Робертом Мюллером.

По мнению Барра, Мюллер должен выступить с публичными показаниями по поводу расследования в Конгрессе США.

Напомним, что результаты расследования Роберт Мюллера якобы подтвердили выводы американских спецслужб о вмешательстве России в американские выборы 2016-го года. Москва же, напомним, обвинения в свой адрес отрицает.

Свидетельств же сговора Дональда Трампа с правительством РФ Роберт Мюллер, отметим, не нашел. Но, однако, он и не заявил прямо о его невиновности.

Примечательно, что "сговор Трампа с Россией" являлся главным сюжетом американских новостных средств массовой информации на протяжении всех последних лет.

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