Генпрокурор США считает, что РФ вмешивалась в выборы, но Трамп в этом не виноват

Действующий президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп не был в сговоре с Российской Федерации во время американских выборов 2016-го года.
Об этом на пресс-конференции, посвященной докладу Роберта Мюллера, заявил генеральный прокурор США Ричард Барр.
Также генпрокурор США поблагодарил спецпрокурора Роберта Мюллера за то, что тот помог раскрыть природу попыток России вмешаться в американский выборочный процесс.
Никакой связи между кампанией Дональда Трампа и российской хакерской атакой, имевшей место быть в 2016-м, нет, подчеркнул Ричард Барр.
В то же время, рассказал в ходе пресс-конференции Ричард Барр, нет сомнений, что Российская Федерация действительно вмешивалась в президентские выборы Соединенных Штатов Америки 2016-го года.
По словам Ричарда Барра, Дональд Трамп был недоволен проходящим расследованием. Однако, указал генпрокурор США, официальный Вашингтон охотно сотрудничал с Робертом Мюллером.
По мнению Барра, Мюллер должен выступить с публичными показаниями по поводу расследования в Конгрессе США.
Напомним, что результаты расследования Роберт Мюллера якобы подтвердили выводы американских спецслужб о вмешательстве России в американские выборы 2016-го года. Москва же, напомним, обвинения в свой адрес отрицает.
Свидетельств же сговора Дональда Трампа с правительством РФ Роберт Мюллер, отметим, не нашел. Но, однако, он и не заявил прямо о его невиновности.
Примечательно, что "сговор Трампа с Россией" являлся главным сюжетом американских новостных средств массовой информации на протяжении всех последних лет.
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