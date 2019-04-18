Глава МИД Белоруссии: мы давно отправляли России ответные предложения по интеграции

Белоруссия давно направила ответные предложения по интеграции с Россией, которые, вероятно, находятся на рассмотрении у правительственных структур Кремля. Об этом заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.



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"Медведев сказал, что направлены предложения по дальнейшей интеграции. Дмитрий Анатольевич, видимо, не в курсе, что мы уже давно отправили наши ответные предложения. Наши предложения находятся, я так понимаю, на рассмотрении в Москве у соответствующих правительственных структур", — цитирует агентство Sputnik главу белорусского МИД.

По слова министра, после изучения предложений рабочая группа "начнет усиленно работать" над реализацией концепции углубления интеграции. Однако Макей не стал уточнять, какие именно предложения были выдвинуты Белоруссией, но заверил, что они "охватывают все сферы сотрудничества между странами".

Напомним, накануне премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что Москва передала Минску свои предложения по интеграции в рамках Союзного государства. "В настоящий момент мы ведем с нашими коллегами, с нашими партнерами из Белоруссии разговор о том, каким образом эту интеграцию сделать еще более весомой", — сказал он.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Белоруссия собирается "уйти на Запад правильно". По словам заместителя декана факультета мировой экономики и политики ВШЭ Андрея Суздальцева, Белоруссия учтет опыт Украины в интеграции в Европу. Также эксперт пояснил, что дальнейшая интеграция Белоруссии в Россию больше невозможна в текущих условиях.

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