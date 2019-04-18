Глава МИД Белоруссии: мы давно отправляли России ответные предложения по интеграции

Белоруссия давно направила ответные предложения по интеграции с Россией, которые, вероятно, находятся на рассмотрении у правительственных структур Кремля. Об этом заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.
"Медведев сказал, что направлены предложения по дальнейшей интеграции. Дмитрий Анатольевич, видимо, не в курсе, что мы уже давно отправили наши ответные предложения. Наши предложения находятся, я так понимаю, на рассмотрении в Москве у соответствующих правительственных структур", — цитирует агентство Sputnik главу белорусского МИД.
По слова министра, после изучения предложений рабочая группа "начнет усиленно работать" над реализацией концепции углубления интеграции. Однако Макей не стал уточнять, какие именно предложения были выдвинуты Белоруссией, но заверил, что они "охватывают все сферы сотрудничества между странами".
Напомним, накануне премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что Москва передала Минску свои предложения по интеграции в рамках Союзного государства. "В настоящий момент мы ведем с нашими коллегами, с нашими партнерами из Белоруссии разговор о том, каким образом эту интеграцию сделать еще более весомой", — сказал он.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Белоруссия собирается "уйти на Запад правильно". По словам заместителя декана факультета мировой экономики и политики ВШЭ Андрея Суздальцева, Белоруссия учтет опыт Украины в интеграции в Европу. Также эксперт пояснил, что дальнейшая интеграция Белоруссии в Россию больше невозможна в текущих условиях.
Читайте также: Глава МИД Белоруссии отверг возможность объединения с Россией
Будет ли Россия присоединять Белоруссию
Лукашенко — о Путине, возможной войне, рубле и присоединении
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Эстонские политики давно пребывают в растерянности. Ведь в Таллине уже почти год нет посла США. Может быть, поэтому до эстонского президента Керсти Кальюлайд дошло, что можно и даже нужно срочно нанести визит в Москву? Ведь европейские дотации скоро прекратятся, а развитие Эстонии без сотрудничества с Россией попросту невозможно.
Россияне уважают Сталина, потому что "на нищем, гнилом сегодняшнем фоне воспринимают его как фигуру мирового масштаба, как отца", считает историк Юрий Щетинов.
При варикозном расширении вен человек, как правило, обречен либо на ношение компрессионного трикотажа, либо на операцию по удалению и шунтированию поврежденных участков сосудов. Между тем существуют более мягкие способы предупреждения и лечения варикоза. О них "Правде.Ру" рассказал фитолог Андрей Заломленков.
Порошенко и Зеленский не намерены дебатировать на стадионе, а украинская полиция не способна справиться с экстремистами, считает экс-силовик Александр Михайлов.