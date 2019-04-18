Гройсман и Аваков готовы работать с Зеленским в случае его победы на выборах

Глава Кабинета министров Украины Владимир Гройсман сообщил о своей готовности работать с Владимиром Зеленским, в случае его победы на президентских выборах. Он не планирует покидать свой пост до выборов Верховной Рады, которые состоятся в октябре.



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"Я думаю, что 21-го числа украинские граждане изберут того, кого посчитают необходимым. И это будет соответствовать желанию украинских граждан. Поэтому законно избранный президент будет работать и с парламентом, и с правительством, как и наоборот", — сказал Владимир Гройсман информагентству УНИАН.

Спокойно к возможной победе Зеленского относится также и министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Порядочный человек из другого мира. Из другой плоскости. Готовый разбираться с проблемами, но одновременно признающий, что во многих вопросах не вполне компетентен. В моем понимании это значит, что он готов делегировать полномочия", — так охарактеризовал Арсен Аваков Владимира Зеленского.

Напомним, что по данным опроса, которые публиковала "Правда.Ру", за Зеленского во втором туре выборов готовы проголосовать 72% граждан Украины, а за Порошенко — только 25%.

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