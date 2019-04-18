РФ окажет помощь пострадавшим от циклона африканским странам

Российская Федерация окажет помощь пострадавшим от циклона "Идай" странам Африки.
Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
По словам специалиста, самолет МЧС России доставит первую партию гуманитарной помощи в город Бейра в Мозамбике. Именно этот населенный пункт, указала Мария Захарова, пострадал от циклона больше всего.
Также Российская Федерация окажет помощь Малави и Зимбабве, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.
Напомним, что сильнейший тропический циклон "Идай" начал наступление на материк в ночь на 14 марта текущего года.
Отметим, что на сегодняшний день число жертв разрушительного циклона "Идай" превысило тысячу человеку. Страны Африки — Мозамбик, Малави и Зимбабве — пострадали от ураганного ветра, ливней и наводнений, что принесли за собой многочисленные вспышки опасных инфекционных заболеваний.
По оценкам Всемирного банка, вышеперечисленным государствам понадобится больше 2 миллиардов долларов для восстановления своей инфраструктуры.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Российская Федерация списала долги времен Советского Союза большинству постсоветских республик. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Фото: Мария Захарова.
Источник: www. mid.ru.
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