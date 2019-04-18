РФ окажет помощь пострадавшим от циклона африканским странам

Российская Федерация окажет помощь пострадавшим от циклона "Идай" странам Африки.



Сибирский циклон привел к жертвам в Европе / Новости...

Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

По словам специалиста, самолет МЧС России доставит первую партию гуманитарной помощи в город Бейра в Мозамбике. Именно этот населенный пункт, указала Мария Захарова, пострадал от циклона больше всего.

Также Российская Федерация окажет помощь Малави и Зимбабве, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.

Напомним, что сильнейший тропический циклон "Идай" начал наступление на материк в ночь на 14 марта текущего года.

Отметим, что на сегодняшний день число жертв разрушительного циклона "Идай" превысило тысячу человеку. Страны Африки — Мозамбик, Малави и Зимбабве — пострадали от ураганного ветра, ливней и наводнений, что принесли за собой многочисленные вспышки опасных инфекционных заболеваний.

По оценкам Всемирного банка, вышеперечисленным государствам понадобится больше 2 миллиардов долларов для восстановления своей инфраструктуры.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Российская Федерация списала долги времен Советского Союза большинству постсоветских республик. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Фото: Мария Захарова.

Источник: www. mid.ru.

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