В КНДР потребовали заменить Помпео на более "осторожного и зрелого" переговорщика

Директор департамента Соединенных Штатов КНДР Квон Чон Гука потребовал заменить государственного секретаря США Майка Помпео на другого переговорщика в случае возобновления двустороннего диалога.



Причиной досрочного завершения саммита США — КНДР стал ядерный завод — Times / Новости от 03.03.2019 11:25

"Даже в случае возобновления диалога с США, я хотел бы, чтобы нашим оппонентом на переговорах выступил не Помпео, а другой человек, который будет более осторожным и зрелым", - сказал глава внешнеполитического подразделения КНДР, сообщает южнокорейское новостное агентство Yonhap News.

По словам чиновника, именно из-за Помпео переговоры между странами идут не так, как этого хотелось бы и США, и Северной Корее.

Напомним, что американский президент Дональд Трамп выступил за проведение нового, уже третьего по счету саммита с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. По словам Трампа, личные отношения с руководителем КНДР остаются очень хорошими, несмотря на существующие разногласия. В свою очередь Ким Чен Ын подтвердил свою готовность подождать до конца года, пока США изменят свою позицию по вопросу денуклеаризации, иначе "они не получат то, что хотят".

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что советник президента Соединенных Штатов по вопросам национальной безопасности Джон Болтон подверг критике позицию лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, который оказался не готов пойти на необходимые шаги для ядерного разоружения.

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