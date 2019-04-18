Дочь Трампа отказалась возглавить Всемирный банк по совету отца

Дочь президента Соединенных Штатов Дональда Трампа Иванка рассказала, что отказалась от предложения отца возглавить Всемирный банк.



Иванка Трамп не заинтересована в назначении...

Как сообщает телеканал BBC News, старшая дочь американского лидера вполне довольна своей нынешней должностью советника президента США. По словам самого Дональда Трампа, он решил не выдвигать свою дочь в кандидаты на пост главы Всемирного банка, поскольку опасался последующих обвинений в кумовстве.

В интервью газете The Atlantic Трамп пояснил, что долго раздумывал над тем, какую должность следует предложить своей дочери. По словам президента, она могла бы стать руководителем Всемирного банка, так как "прекрасно разбирается в цифрах", но она также "является прирожденным дипломатом", а значит подходит на должность постоянного представителя США в ООН.

Напомним, что в начале апреля Всемирный банк возглавил американский экономист и известный критик этой международной финансовой организации Дэвид Мальпасс, который ранее занимал пост заместителя министра финансов США.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что советник и старшая дочь действующего президента США Дональда Трампа Иванка на самом деле оказалось Иваной.

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