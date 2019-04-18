Москву с неофициальным визитом посетила делегация правительства США

В Москву прибыла делегация правительства Соединенных Штатов Америки.
Во главе делегации — советник действующего президента США по вопросам России и Евразии Совета по национальной безопасности США Фионой Хилл.
Примечательно, что официально о визите американской делегации не сообщали ни Российская Федерация, ни Соединенные Штаты Америки.
В ходе визита в Москву Фиона Хилл встретилась с представителями Министерства иностранных дел и Совета безопасности РФ.
Отметим, что это далеко не первый визит Фионы Хилл в Москву. О предыдущих ее поездках, однако, как и о нынешней, заранее ни разу не сообщалось.
Фиона Хилл, известный американский политолог, до работы в правительстве США трудилась на должности научного сотрудника института Брукингса в Вашингтоне.
Особой известностью пользуется ее работа "Мистер Путин: спецагент в Кремле". В своей книге Хилл попыталась понять, что именно повлияло на формирование личности действующего президента Российской Федерации Владимира Путина.
Примечательно, что Фиона Хилл считает дореволюционную Россию месторождением идеологии терроризма.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Соединенные Штаты Америки разрабатывают комплекс мер сдерживания деятельности Российской Федерации, Китайской народной республики и Кубы в Венесуэле.
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