Япония потеряла надежду достичь скорого соглашения по Курильским островам

Правительство Японии отказалось от своего первоначального плана достигнуть соглашения с Россией по мирному договору, включая и решение территориального спора вокруг Курильских островов, до июня текущего года.
Как пишет японская газета Mainichi со ссылкой на правительственные источники, в Токио рассчитывали провести предварительные переговоры и подготовить условия для того, чтобы во время визита президента России в рамках июньского саммита G20 достигнуть соглашения по мирному договору. Соглашение предусматривало бы передачу Японии четырех островов южных Курил: Кунашира, Итурупа, Шикотана и Хабомаи. Однако в настоящее время никакого заметного продвижения по этим вопросам нет, поэтому их решение отложили на более поздний срок.
Официального отказа от намерения прийти к двустороннему соглашению от правительства Японии не прозвучало, но реальная ситуация показывает, что достичь своих целей Токио будет очень сложно, подчеркивают журналисты.
В свою очередь генеральный секретарь правительства страны Ёсихидэ Суга подтвердил намерение премьер-министра Японии Синдзо Абэ "не перекладывать решение территориальной проблемы на плечи будущих поколений".
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что возможная передача в будущем части Курильских островов Японии будет происходить только при полном согласии местных жителей, которых японцы обязуются не выгонять с островов.
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