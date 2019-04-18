Полиция задержала поджигателя собора Святого Патрика в США

Полиция Нью-Йорка задержала мужчину, который попытался зайти в собор Святого Патрика с двумя канистрами бензина.



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"Около 19:55 мужчина вошел в собор Святого Патрика на Манхэттене с несколькими канистрами бензина, жидкостью для розжига и двумя зажигалками, однако был задержан полицией Нью-Йорка. Задержание прошло без происшествий", - сообщает пресс-служба полиции на своей странице в Twitter.

По данным телеканала NBC New York, задержанный был остановлен еще при входе сотрудниками безопасности собора, которые предупредили мужчину, что не пустят его с такими вещами. Немного бензина он успел пролить на пол, уточняют журналисты.

"Его основная версия заключается в том, что он якобы собирался пройти через собор, чтобы попасть на Мэдисон-авеню, потому что в его автомобиле кончился бензин. Мы проверили его машину. Там было топливо", - пояснил представитель полиции города и добавил, что все ответы задержанного непоследовательны и уклончивы.

Напомним, что "Правда.Ру" рассказывала о пожаре в Соборе Парижской Богоматери. По сообщениям представителей французских властей, удалось спасти основную конструкцию здания, а также две башни собора.

Также "Правда.Ру" публиковала интервью с председателем Правления Гильдии храмоздателей, заслуженным архитектором России Андреем Анисимовым, который рассказал, что Нотр-Дам вряд ли будет доведен до своего первозданного вида.

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