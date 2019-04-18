Норвежская авиакомпания запретила стюардессам носить обувь на плоской подошве

Норвежская авиакомпании Norwegian Air подготовила новый перечень требований к своим стюардессам.
Сотрудницы новыми требованиями остались, мягко говоря, недовольны.
Об этом сообщает британское интернет-издание Independent.
Так, например, руководство норвежской авиакомпании запретило стюардессам носить обувь на плоской подошве вместо каблуков. Обувь на плоской подошве будет позволено носить лишь стюардессам, отметили в Norwegian Air, предоставившим справку от врача о том, что обувь на высоком каблуке им противопоказана.
Также новый перечень требований обязует бортпроводниц наносить макияж и запрещает носить более двух колец на руке.
Сотрудницы авиакомпании остались недовольны новым требованиями своего руководства.
Анетт Треттебергстюен, член Рабочей партии Норвегии, заявила британскому изданию Independent о том, что подобные требования недопустимы. Они, уверена Треттбергстюен, унижая женщин, возвращают норвежское общество в 1950-й год.
В Norwegian Air же не понимают недовольство своих сотрудниц. В руководстве норвежской авиакомпании указывают, что нормы подобного толка якобы существуют во всех авиакомпаниях мира.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что стюардессу китайской авиакомпании China Eastern Airlines уволили за согласие на предложение выйти замуж прямо во время полета.
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