Необходимость указывать СССР как место рождения возмутила литовского политика

Зампредседателя литовской партии "Союз Отечества — Христианские демократы Литвы" Радвила Моркунайте-Микуленене обратилась в МИД страны с жалобой на необходимость для граждан страны, родившихся до 6 сентября 1991 года, указывать при заполнении документов в ЕС СССР в качестве страны рождения.
Поводом для жалобы стала форма для онлайн-покупки билетов на матчи итальянского футбольного клуба "Интернационале". Аналогичные правила действуют и в других ситуациях, когда литовцам необходимо вводить свои паспортные данные.
"По моему мнению, тот факт, что граждане независимой страны вынуждены идентифицировать себя как народ советской империи для получения услуг или прав, является гротескным продолжением оккупации", — заявила Моркунайте-Микуленене.
Как сообщает пресс-служба парламента Литвы, политик потребовала от МИДа незамедлительной реакции.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что литовские архитекторы обвинили советских строителей в оползне, который недавно возник на горе Гедеминаса в Вильнюсе.
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