Foreign Policy: участие женщин в переговорах снизит риск ядерной войны на 64%

Повысить эффективность международных переговоров по нераспространению ядерного оружия можно, увеличив присутствие женщин в делегациях договаривающихся стран. Так считает обозреватель американского журнала Foreign Policy Занти Шарфф.



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В настоящее время женщины составляют около четверти делегатов на таких переговорах, а на конференции, посвященной Договору о нераспространении в 2015 году, 33 страны были представлены исключительно мужчинами. Включение в делегации представителей женских организаций может снизить вероятность провала переговоров на 64% — данный вывод автор публикации в Foreign Policy делает на основании исследования британского Королевского общества. Мужчинам свойственны самоуверенность, а в военных играх они охотней принимают решение атаковать врага — и это делает их более рискованными переговорщиками, чем женщины.

Нэнси Пэрриш, один из лидеров движения за запрет президенту США первым применять ядерное оружие в вооруженных конфликтах и развертывать его без санкции Конгресса, считает, что среди женщин достаточно экспертов по ядерной проблематике, но пока их реже привлекают в качестве экспертов в силу гендерных стереотипов.

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Источник фото: Wikimedia.org

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