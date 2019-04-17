Трамп выдворил российских дипломатов из-за фотографии с мертвыми утками

NYT узнали о том, что решение Трампа о выдворении российских дипломатов из США было сделано под давлением. Издание утверждает, что в 2018 году президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп не хотел высылать российских дипломатов из страны. Однако директор ЦРУ Джина Хэспел показала Трампу фотографии с отравленными детьми и мертвыми утками.



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По словам источников в спецслужбах США, после этих кадров Дональд Трамп незамедлительно принял решение о выдворении российских дипломатов. К тому же, на высылку дипломатов России настаивала Великобритания. Несмотря на свое скептическое отношения к ЦРУ из-за постоянных утечек в СМИ, Трамп поверил Джине Хэспел, которая показала ему снимки, сделанные якобы в Солсбери после инцидента.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о решении Дональда Трампа выслать более 60 российских дипломатов из страны в 2018 году. Этот ответ США на предложение Британии, которое прозвучало на саммите Совета национальной безопасности. Этот вопрос Трамп обсудил с послом США в РФ Джоном Хантсманом, министром финансов Стивеном Мнучином, генпрокурором и министром торговли и другими членами правительства.

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