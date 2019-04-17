Жители Донбасса лишатся украинского гражданства в случае получения российских паспортов - Киев

Замминистра Украины по временно оккупированным территориям Юрий Гримчак заявил, что жители Донбасса, получившие российские паспорта буду лишены украинского гражданства.
"Мы не будем протестовать или устраивать сцены, мы просто скажем, что в соответствии с законодательством Украины гражданину нашей страны запрещается иметь двойное гражданство. Соответственно, те жители Донбасса, которые получат российские паспорта — будут автоматически лишены украинского гражданства", — пояснил Гримчак.
Юрий Гримчак считает, что выдача российских паспортов жителям Донбасса — это вполне реальный сценарий развития событий. По мнению Гримчака, Россия хочет "эвакуировать" своих подельников в случае входа миротворцев. Тогда обладатели российских паспортов смогут беспрепятственно покинуть Донбасс.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о слухах, которые распространялись в интернете. Согласно им, жители ДНР и ЛНР в скором времени могут получить российские паспорта.
Фото: http://fmsmoscow.ru/
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