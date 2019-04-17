Жители Донбасса лишатся украинского гражданства в случае получения российских паспортов - Киев

Замминистра Украины по временно оккупированным территориям Юрий Гримчак заявил, что жители Донбасса, получившие российские паспорта буду лишены украинского гражданства.



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"Мы не будем протестовать или устраивать сцены, мы просто скажем, что в соответствии с законодательством Украины гражданину нашей страны запрещается иметь двойное гражданство. Соответственно, те жители Донбасса, которые получат российские паспорта — будут автоматически лишены украинского гражданства", — пояснил Гримчак.

Юрий Гримчак считает, что выдача российских паспортов жителям Донбасса — это вполне реальный сценарий развития событий. По мнению Гримчака, Россия хочет "эвакуировать" своих подельников в случае входа миротворцев. Тогда обладатели российских паспортов смогут беспрепятственно покинуть Донбасс.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о слухах, которые распространялись в интернете. Согласно им, жители ДНР и ЛНР в скором времени могут получить российские паспорта.

Фото: http://fmsmoscow.ru/

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