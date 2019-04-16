СМИ: Ким Чен Ын посетит Владивосток для участия в саммите с Путиным

Южнокорейский телеканал KBS сообщил о намерении лидера КНДР Ким Чен Ына посетить Владивосток для участия в саммите с Владимиром Путиным.



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В распоряжении телеканала оказалась информация о том, что в летное расписание международного аэропорта Владивостока был внесен незапланированный рейс из Пхеньяна. Самолет Ту-204 прибудет в аэропорт 23 апреля в 11:00 по местному времени (04:00 по Москве).

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Владимир Путин и Ким Чен Ын стали чаще созваниваться по телефону. Президент КНДР отправил послание Путину, в котором подчеркнул, что отношения между Пхеньяном и Москвой двигались в сторону "принципа взаимного уважения, добрососедства и взаимовыгоды".

Также "Правда.Ру" публиковала в материал, в котором говорилось о том, что Владимир Путин и Ким Чен Ын готовят совместный ответ на санкции США и Европы. Россия может создать на Дальнем Востоке центр влияния с привлечением КНДР, Южной Кореи и Японии, считает эксперт Владимир Колотов.

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