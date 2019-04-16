СМИ: Туркмения возобновила поставки газа в Россию

Государственный концерн "Туркменгаз" возобновил поставки газа в Россию с 15 апреля. Поставки осуществляются по соглашению, заключенному между Туркменией и Россией в 2003 году. Срок действия договора истекает в 2028 году.
По данным газеты "Нефтегазовый комплекс Туркменистана", переговоры с российской корпорацией "Газпром" о возобновлении поставок газа начались осенью минувшего года.
Напомним, что Россия являлась одним из главных покупателей туркменского раза, однако в 2009 году из-за спора о цене, поставки были прекращены на несколько месяцев. Затем Россия вернулась в число покупателей, но объем закупок значительно уменьшился.
Главным покупателем туркменского газа в настоящее время является Китай, во многом благодаря запуску в 2009 году отдельного трубопровода. Как указывает ряд СМИ, поставки газа в Россию помогут Туркменистану преодолеть последствия экономического кризиса, разразившегося в стране.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов отказывается войти в ОДКБ, ЕЭП и ЕврАзЭС. Все более дистанцируясь от Москвы, Ашхабад совместно с Баку и Анкарой формирует газовый треугольник для экспорта в обход России своего голубого топлива в Евросоюз.
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