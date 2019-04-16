Лукашенко заявил о готовности Белоруссии стать посредником для решения конфликта в Донбассе

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вновь заговорил об увеличении роли страны в урегулировании конфликта на юго-востоке Украины. По словам белорусского лидера, Минск может стать посредником и гарантом мира на Донбассе, если будут достигнуты соответствующие договоренности между главами России и Украины.



Ради мира: Лукашенко готов помочь в урегулировании...

"Если главы России и Украины решат прийти к новым конкретным договоренностям, то мы согласны выступить посредником в этих переговорах. Все будет зависеть от Порошенко и Путина. Ведь мы — три сестры: Россия, Украина и Белоруссия", — пояснил свою позицию Лукашенко.

Белорусский президент также отметил, что все белорусы наблюдают за ситуацией на Украине, поскольку это братский народ. Сам Лукашенко заявил, что делает все для прекращения войны на Донбассе.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о встрече Александра Лукашенко с украинским политиком Виктором Медведчуком, которая прошла 14 января 2019 года. На встрече президент Белоруссии назвал конфликт на Донбассе "недоразумением".

На фото: Александр Лукашенко

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