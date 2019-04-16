Против спикера ВР Украины Парубия будет возбуждено уголовное дело

Соломенский районный суд Киева постановил антикоррупционному бюро начать расследование в отношении спикера Верховной Рады Украины Андрея Парубия за превышение служебных полномочий. Решение суда должно быть исполнено в течение 24 часов.



Пользователи Сети высмеяли видео с разгуливающим в плавках Парубием / Новости от 07.04.2019 17:22

В суде пояснили, что получили материалы к делу по почте. Заявитель предоставил информацию о правонарушениях Андрея Парубия, которые попадают под действие статей о нецелевом использовании бюджетных средств, а также о превышении служебных полномочий.

Примечательно то, что "Правда.Ру" недавно публиковала фотографии Андрея Парубия в Дохе. Тогда пользователи интернета раскритиковали украинского чиновника за потерю бдительности и решили, что спикер скоро распрощается со своей должностью, поэтому ведет себя соответственно. По предварительной информации Андрей Парубий прибыл в Доху на 140-ю ассамблею Межпарламентского союза, открытие которой состоялось 6 апреля.

На фото: Андрей Парубий

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