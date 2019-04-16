Археологи обнаружили город в Египте, который существовал до эпохи фараонов и пирамид

Египетские и французские археологи обнаружили древний город эпохи неолита. Поселение датируется 5000 годом до нашей эры и находится в 140 километрах от Каира. Это означает, что горожане обитали в этих окрестностях за 2500 лет до постройки первых пирамид и наступления первой династии фараонов.



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В министерстве древностей Египта уже назвали находку уникальной. Там отмечают, что в ходе исследований древнего города можно будет узнать о жизни первых племенных общин. Исследователи считают, что географическое положение и климат способствовали зарождению земледелия в этих землях.

Напомним, "Правда.Ру" публиковала большой материал, в котором описывались десять самых загадочных археологических находок за всю историю человечества. бывает и так, что археологи вытаскивают на свет божий такие тайны, разгадать которые попросту невозможно. Это как увлекательнейший роман — но с открытым финалом.

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