СМИ: главы британского МИД гарантировали президенту Эквадора не выдавать Ассанжа США

Нынешний глава Министерства иностранных дел Великобритании, как и его предшественник, в письменной форме подтверждали свои гарантии президенту Эквадора Ленину Морено не выдавать журналиста и основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа той стране, где ему грозит смертная казнь.
Как сообщает газета The Guardian, письма за подписями главы британского МИД Джереми Ханта и экс-главы внешнеполитического ведомства Бориса Джонсона направлялись эквадорскому лидеру в марте и августе минувшего года. В них подчеркивается, что выдача Джулиана Ассанжа в те страны, где ему грозит смертная казнь, противоречит законодательству Великобритании.
"Вы выразили обеспокоенность тем, что в случае экстрадиции Джулиана Ассанжа из Великобритании существует риск того, что он может быть приговорен к смертной казни. Я могу подтвердить, что, в соответствии с законодательством Соединенного Королевства, выдача человека не может быть осуществлена, если ему грозит смертная казнь", - приводит ТАСС отрывок одного из писем.
В письмах сказано и о том, что министр внутренних дел Великобритании, в случае получения запроса на экстрадицию из стран, где существует такая высшая мера наказания, как лишение жизни, "должен получить гарантии того, что смертная казнь не будет назначена или приведена в исполнение".
Ранее "Правда.Ру" сообщала о просьбе отца Джулиана Ассанжа экстрадировать его сына на родину, в Австралию.
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