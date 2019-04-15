Солдата НАТО арестовали в литовской столице за разбой

Военнослужащий НАТО из вильнюского батальона был задержан по подозрению в грабеже. Во время задержания солдат был в состоянии алкогольного опьянения, результат теста показал в его крови 1,48 промилле алкоголя.



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По информации литовских правоохранителей, военнослужащий НАТО участвовал в разбойном нападении на мужчину. Ночью пятеро неизвестных напали на жители столицы, избили его и отобрали личные вещи.

Задержанный солдат оказался гражданином Норвегии.

Напомним, "Правда.Ру" публиковала эксклюзивное интервью с командиром отдельной роты ППС по московскому району Текстильщики Владимиром Гришиным, который рассказал о том, как защититься во время ограбления. Как показывает статистика, подавляющая часть грабежей и разбоев происходит в ночное время, в промежутке между 21.00 до 24.00, поэтому Гришин рекомендует не появляться в это время на улице.

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