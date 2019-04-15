Депутаты Европарламента осудили экстрадицию Джулиана Ассанжа в США

Депутаты Европарламента провели акцию протеста у тюрьмы "Белмарш" в Лондоне, где находится Джулиан Ассанж. Парламентарии выступают против его экстрадиции в США. Акция протеста была организована двумя депутатами Бундестага - Хайке Хензель и Севим Дагделен, а также депутата Европарламента от Испании Аной Миранд.
"Мы требуем от правительстве Великобритании не проводить экстрадицию Джулианала Ассанжа в США. Европейский союз обязан принять меры, поскольку основателя WikiLeaks преследуют по политическим мотивам. Также мы призываем власти Германии и Испании предоставить Ассанжу политическое убежище", - гласит публикация Хайке Хензель в Twitter.
Парламентарии утверждают, что экстрадиция Ассанжа в США может стать уникальным прецедентом и создать опасность для всех европейских журналистов. Поскольку любой журналист, публикации которого станут "угрозой" для национальной безопасности США, может быть задержан в Европе и экстрадирован в Штаты.
Также европейские политики назвали действия властей Эквадора "вопиющим нарушением норм международного права". Депутаты считают, что эквадорское правительство намеренно проводит информационные кампании против Джулиана Ассанжа, чтобы отвлечь внимание общественности от своего поступка.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что эквадорские власти обвинили Джулиана Ассанжа в создании "шпионской сети" на территории посольства Эквадора в Лондоне.
На фото: Джулиан Ассанж после задержания в Лондоне
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