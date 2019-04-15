Жители Австрии не смогут быть анонимными в интернете с 2020 года

С 2020 года в Австрии будет введен запрет на анонимность в интернете на законодательном уровне. Австрийцам нужно будет указывать свои реальные имена при входе в глобальную сеть. Более того, все австрийские интернет-ресурсы обяжут сохранять логи, чтобы идентифицировать пользователей.
Другими словами, все веб-сайты Австрии должны будут сохранять информацию об активности пользователей, чтобы власти и правоохранительные органы могли собрать интересующую их информацию о любом человеке. По словам австрийских законодателей, их главная задача — исключить проявления ненависти в интернете.
Запрет на анонимность будет распространяться не только на местные ресурсы, а также на зарубежные площадки, которые работают в Австрии. Это касается популярных социальных сетей. Несмотря на повсеместную поддержку законопроекта, против него выступили австрийские интернет-провайдеры, которые считают, что закон ограничивает свободу пользователей сети.
Напомним, "Правда.Ру" публиковала эксклюзивное интервью директора и владельца компании LiveInternet, советника президента РФ по вопросам развития Интернета Германа Клименко, в котором он рассказывал об ограничении анонимности в рунете.
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