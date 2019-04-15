CBS удалил из своего твиттера публикацию про "убийство Трампа"

Телеканал CBS был вынужден удалить публикацию в своем twitter-аккаунте, где располагался непонятный список. Публикация содержала словосочетание "убить президента Трампа", которое пользователи восприняли как угрозу.



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Твит был опубликован 12 апреля и с того времени стал одной из основных тем для обсуждений в социальной сети. У больше части пользователей публикация вызвала негативные ассоциации. Американцы напомнили сотрудникам телеканала о том, что угрозы в адрес президента США — уголовно наказуемы.

Напомним, это уже не первая провокация против президента США Дональда Трампа в Twitter. Ранее телеканал BBC публиковал фейковую новость о покушении на жизнь Трампа. В публикации указывалось, что президент США получил огнестрельное ранение при покушении на его жизнь. Спустя несколько минут публикация была удалена, а сотрудники BBC заявили о кибератаке.

"Правда.Ру" рассказывала об американце Джонатане Тренде, который пробрался в Белый дом и оставался незамеченным охраной на протяжении 15 минут. Специалисты по безопасности утверждают, что при наличии соответствующей подготовки, Тренд мог бы совершить успешное нападение на Дональда Трампа, который в это время находился в Белом доме.

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