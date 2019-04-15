CBS удалил из своего твиттера публикацию про "убийство Трампа"

Телеканал CBS был вынужден удалить публикацию в своем twitter-аккаунте, где располагался непонятный список. Публикация содержала словосочетание "убить президента Трампа", которое пользователи восприняли как угрозу.
Твит был опубликован 12 апреля и с того времени стал одной из основных тем для обсуждений в социальной сети. У больше части пользователей публикация вызвала негативные ассоциации. Американцы напомнили сотрудникам телеканала о том, что угрозы в адрес президента США — уголовно наказуемы.
Напомним, это уже не первая провокация против президента США Дональда Трампа в Twitter. Ранее телеканал BBC публиковал фейковую новость о покушении на жизнь Трампа. В публикации указывалось, что президент США получил огнестрельное ранение при покушении на его жизнь. Спустя несколько минут публикация была удалена, а сотрудники BBC заявили о кибератаке.
"Правда.Ру" рассказывала об американце Джонатане Тренде, который пробрался в Белый дом и оставался незамеченным охраной на протяжении 15 минут. Специалисты по безопасности утверждают, что при наличии соответствующей подготовки, Тренд мог бы совершить успешное нападение на Дональда Трампа, который в это время находился в Белом доме.
Читайте также:
Секретная служба дала террористам 15 минут для убийства Трампа
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Так уж случилось, что самый частый вывих, с которым сталкивается человек, – это вывих плеча. И в преддверии летних отпусков и активных забав на природе, стоит запомнить, что при вывихе плеча делать нужно, а чего нельзя ни в коем случае.
МИД Польши объяснил свое решение тем, что на борту судна находятся курсанты крымского учебного заведения.
Зарплата служителей Русской православной церкви в несколько раз выше заработков государственных служащих.
Эквадор выдал Джулиана Ассанжа, а выдаст ли Россия Эдварда Сноудена? Почему бы и нет?