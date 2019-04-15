СМИ: соратники Клинтон пытались выбить Трампа из президентской гонки с помощью ФБР

В Соединенных Штатах Америки обнародованы новые данным о том, с чего началось расследование о якобы имевшем место быть сговоре главы государства Дональда Трампа с Российской Федерацией.



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Согласно документам, попавшим в редакции американских средств массовой информации, бывший главный юрисконсульт ФБР Джеймс Бейкер получил документы с обвинениями в адрес Дональда Трампа еще в 2016-м году, когда в США проходила предвыборная президентская кампания. По словам самого Бейкера, документами его снабжал предвыборный штаб Хиллари Клинтон, конкурента Дональда Трампа на пост президента страны.

Так, сообщают СМИ, на данный момент известно о 10 подобных случаях. В США назвали произошедшее "беспрецедентной попыткой" выбить из президентской гонки одного из ее кандидатов.

На прошлой неделе, сообщают СМИ, генеральный прокурор Соединенных Штатов Америки Уильям Барр выступил в Конгрессе впервые после окончания расследования о возможном сговоре Дональда Трампа с Российской Федерацией.

В ходе своего выступления генпрокурор США уведомил присутствующих, что намерен провести расследование в связи с тем, что ФБР начала разведывательные действия против Дональда Трампа еще летом 2016-го года. Тогда, напомнил Уильям Барр в Конгрессе, Трамп был еще лишь кандидатом на пост президента США.

Напомним, что нашумевшее расследование спецпрокурора США Роберт Мюллера о сговоре действующего американского президента с РФ пришло к выводу, что никакого сговора между Москвой и Трампом на самом деле не было. Однако Уильям Барр решил выяснить, были ли действия федеральных органов в этом направлении законными с самого начала.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Дональд Трамп уверен в скором налаживании отношений Вашингтона с Москвой. Об этом глава государства заявил по ходу встречи с главой НАТО Йенсом Столтенбергом.

Фото: kremlin. ru.

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