Мошенники покалечили более 50 итальянцев ради страховых выплат

Правоохранители Сицилии задержали преступную группировку, которая занималась мошенничеством со страховыми выплатами. 34 задержанных подозреваются в намеренном причинении физических увечий ради получения страховок.
"Задержанные отличаются особой жестокостью. Они делали все возможное, чтобы страховым компании признавали страховой случай и выплачивали средства. Поэтому переломы и другие физические увечья надолго приковывали людей к кроватям, либо к инвалидным креслам. По сообщениям пострадавших, иногда для нанесения физического урона злоумышленники использовали чугунные диски, которые используются в спортзалах", — говорится на официальном сайте сицилийской полиции.
Оформлением фальшивых заявлений о несчастных случаях занимался местный адвокат, который также был задержан. Всего по делу о страховом мошенничестве проходят более двухсот подозреваемых. Мошенники искали "клиентов" среди бедных, малоимущих, либо людей с отклонениями, обещая им легкую наживу.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о новом виде интернет-мошенничества, при котором у пользователей крадут деньги путем вовлечения в "платные опросы". Роскомнадзор обратил внимание на новую схему мошенничества в интернете. Злоумышленники предлагают пользователям принять участие в "беспроигрышной лотерее" или опросе с гарантированным вознаграждением, а затем просят ввести данные своей банковской карты якобы за "перевод документов", необходимых для получения выигрыша. Деньги поступают на сим-карты Tele 2, откуда их выводят организаторы схемы.
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