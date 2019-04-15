Президент Эквадора обвинил Ассанжа в создании шпинской сети в лондонском посольстве страны

Президент Эквадора Ленин Морено рассказал журналистам, что Джулиан Ассанж неоднократно нарушал правила пребывания в посольстве Эквадора в Лондоне. По его словам, с 2012 года Ассанжу удалось создать в посольстве "центр шпионажа".
Развернутый материал об этом был опубликован британским изданием The Guardian. Президент Эквадора также отметил, что Ассанж не проявлял никакого уважения к чиновникам посольства и фактически злоупотреблял их терпением в течение семи лет.
"Мы не можем допустить, чтобы наш лондонский "дом" стал центром шпионажа. Джулиан Ассанж неоднократно нарушал условия пребывания в нашем лондонском посольстве, поэтому мы приняли решение отказать ему в предоставлении политического убежища. Подчеркиваю, что наше решение не взято с потолка, а основано на международном праве", - заявил Морено.
По словам эквадорского лидера, Ассанж проводил агрессивную компанию даже против эквадорского народа, который его покрывал. Британские журналисты считают, что решение об отказе в политическом убежище Ассанжу связано с недавно появившимися в сети личными фотографиями Ленина Морено. Более того, в интернете была опубликована конфиденциальная информация о компании INA Investment, которую связывают с братом Морено.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Эквадор не выдал Джулиана Ассанжа британским властям, а выгодно продал. В конституции Эквадора сказано, что страна не может выдавать своих граждан, а у Джулиана Ассанжа было гражданство Эквадора.
На фото: Джулиан Ассанж во время задержания
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