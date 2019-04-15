В Великобритании подросткам могут запретить ставить "лайки" в соцсетях

В Великобритании разработали проект новых правил для компаний в сфере информационных технологий. Разработанный свод правил в числе прочего регулирует и работу с подростками в социальных сетях.
Так, например, власти обязали IT-компании принять меры для того, чтобы юные британцы проводили в социальных сетях как можно меньше своего времени. В Великобритании считают, что этого можно добиться с помощью запрета подросткам ставить "лайки" под понравившимися им публикациями.
Также британские власти намерены запретить IT-компании делиться персональными данными несовершеннолетних граждан Соединенного Королевства, а также использовать эти данные в коммерческих целях. Отслеживание перемещений молодых людей и детей также будет вне закона. Компаниям, что нарушат запрет, будет грозить штраф в размере 4 % от их годового дохода.
Примечательно, что британские исследователи в области информационных технологий считают, будто новые правила для компаний станут слишком обременительными. Возможно, указывают специалисты, IT-гиганты примут решение уйти с британского рынка.
Авторы же законопроекта считают, что инициированные ими нововведения не только помогут защитить британскую молодежь, но и предотвратят у них формирование зависимости от интернета.
Многие политики и общественные деятели современной Британии, отметим, считают эту зависимость даже опаснее алкоголизма и наркомании.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что специалисты проанализировали уровень агрессии в российском интернете.
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