Наркотики помешали британским морякам следить за российскими подлодками

Британская субмарина HMS Talent не смогла приступить к отслеживанию российских подлодок в Северном море из-за отстранения от службы семи членов ее экипажа. Незадолго до выхода на задание моряки посетили вечеринку, после которой не смогли пройти тест на наркотики.
Как сообщает Daily Mail, отправку субмарины задержали на неопределенный срок, пока она не наберет полноценный экипаж. Отстраненные моряки переданы военной полиции.
Атомная подводная лодка HMS Talent пополнила состав ВМС Великобритании в 1990 году, она вооружена крылатыми ракетами "Томагавк". Ее предстоящая миссия в Северном море считалась секретной.
Похожая история случилась несколько лет назад в Северодвинске, где пятерых моряков с атомной подлодки "Подмосковье" ФСБ поймала на торговле наркотическими курительными смесями и их употреблении прямо на дежурстве. Происшествие случилось, когда подлодка находилась в верфи, и оружия на ее борту не было.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что британский парламент рассматривает предложение расширить люки подводных лодок в связи с тем, что значительная часть моряков страдает ожирением.
Источник фото: Wikimedia. org
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