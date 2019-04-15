Наркотики помешали британским морякам следить за российскими подлодками

Британская субмарина HMS Talent не смогла приступить к отслеживанию российских подлодок в Северном море из-за отстранения от службы семи членов ее экипажа. Незадолго до выхода на задание моряки посетили вечеринку, после которой не смогли пройти тест на наркотики.



Видео: для толстых моряков на британских подлодках расширят люки / Новости от 03.03.2019 16:36

Как сообщает Daily Mail, отправку субмарины задержали на неопределенный срок, пока она не наберет полноценный экипаж. Отстраненные моряки переданы военной полиции.

Атомная подводная лодка HMS Talent пополнила состав ВМС Великобритании в 1990 году, она вооружена крылатыми ракетами "Томагавк". Ее предстоящая миссия в Северном море считалась секретной.

Похожая история случилась несколько лет назад в Северодвинске, где пятерых моряков с атомной подлодки "Подмосковье" ФСБ поймала на торговле наркотическими курительными смесями и их употреблении прямо на дежурстве. Происшествие случилось, когда подлодка находилась в верфи, и оружия на ее борту не было.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что британский парламент рассматривает предложение расширить люки подводных лодок в связи с тем, что значительная часть моряков страдает ожирением.

Источник фото: Wikimedia. org

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