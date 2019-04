The Inquisitr: Путин может нечестно играть в Pokemon Go

Издание The Inquisitr считает, что президент России Владимир Путин может использовать свой GPS-скремблер для нечестной игры в Pokemon Go. Технические специалисты утверждают, что российский лидер всегда переносит с собой устройство, которое создает помехи для GPS сигнала, таким образом, можно обмануть популярную игру Pokemon Go.

О переносимом устройстве Владимира Путина стало известно после открытия Крымского моста. Когда российский президент ехал по мосту, корабли, проходившие недалеко, сообщали о сбоях в аппаратном и программном обеспечении, которые приводили к неправильным данным о местоположении. Морские приборы показывали, что корабли находятся в аэропорту Анапы, который находится на расстоянии более 65 километров от Крымского моста.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала об опасностях игр дополненной реальности на примере Pokemon Go. Кандидат психологических наук, биолог, психолог, основатель "Академии частной жизни" в Санкт-Петербурге Лариса Ренар рассказала "Правде.Ру", что Pokemon Go — это игра для людей, которые потеряли смысл жизни.

Читайте также:

Психолог: "Покемоны — повод выйти в люди"