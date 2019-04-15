Украинский генерал: в случае атаки ВСУ на Донбасс Россия захватит Украину

Генерал-лейтенант запаса, бывший заместитель главы Генштаба Вооруженных сил Украины Игорь Романенко поделился своими мыслями по поводу сегодняшней ситуации на юго-востоке постсоветской республики.
Своим мнением украинский генерал поделился в интервью украинским средствам массовой информации.
Так, указывает Игорь Романенко, действующий президент Российской Федерации Владимир Путин не намерен "сдавать" Донбасс Украине. В случае полноценного наступления со стороны Вооруженных сил Украины, заявляет Романенко, глава РФ отдаст приказ российской армии создать Новороссию и захватить подавляющее большинство территорий современной Украины.
Соединенные Штаты Америки и прочие государства Запада, посетовал экс-заместитель Генштаба ВСУ, не наказывают Россию за ее якобы противоправные действия. Так, например, указал Игорь Романенко, США и Европа ничего не предприняли в ответ на действия РФ во время недавнего Керченского инцидента. Бездействие Запада, указал Романенко, позволяет Российской Федерации и Владимиру Путину делать все, что угодно.
По словам генерал-лейтенанта, Вооруженные силы Украины на сегодняшний день не настолько сильны, чтобы противостоять армии Российской Федерации. Официальному Киеву, заявил Игорь Романенко, необходимо укреплять боевой потенциал украинской армии. Украине необходимо учитывать, подчеркнул Романенко, что придется, возможно, решать свои территориальные споры с Россией военным путем.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Российская Федерация временно приостановила поставки гуманитарной помощи жителям Донбасса. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков попытался объяснить, почему.
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